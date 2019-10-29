«Такси на грани выживания». Минпром Коми высказал свою точку зрения на конфликт водителей и «Яндекс. Такси»

13 ноября в Сыктывкаре намечается забастовка водителей такси. Акцией протеста они хотят показать «Яндекс.Такси», что необходимо сменить ценовую политику. При сегодняшних тарифах таксисты вынуждены работать сутками, чтобы получить достойную оплату. На положение водителей обратили внимание в Минпроме, пишет Комиинформ.

Министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига в ходе обсуждения госпрограммы «Развитие транспортной системы» отметил, что чиновники будут встречаться с водителями такси:

- Мы будем общаться и вырабатывать модель взаимоотношений. Такси сегодня на грани выживания. У нас перевозки и так недорогие, плюс у них забирают часть дохода агрегаторы, - отметил Ремига.

Чиновники отметили, что «Яндекс.Такси» стремится монополизировать рынок. Если он останется единственным агрегатором, то сможет устанавливать любые цены на перевозки. Минпром Коми уже подготовил обращение в ФАС России и Минтранс. Но решение должно приниматься на федеральном уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре намечается массовая забастовка водителей такси

Она пройдет в середине ноября (подробности).