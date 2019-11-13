2019-11-13T15:51:57+03:00
Общество

«Яндекс.Такси» прокомментировало требование сыктывкарских таксистов о повышении тарифов

«Это приведет к падению спроса, в результате водители будут меньше зарабатывать» — говорят в пресс-службе компании
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарские таксисты недовольны тарифами от "Яндекс. Такси"Сыктывкарские таксисты недовольны тарифами от "Яндекс. Такси"Фото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня сыктывкарские таксисты начали акцию протеста против агрегатора «Яндекс. Такси». Водители перестали принимать заказы от службы. Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми провело встречу, на которую пришли представители и агрегатора, и таксистов. Пресс-служба «Яндекс. Такси» прокомментировали итоги этой встречи. Представители компании заявили, что повышение тарифов принесет только убытки.

— Информация о снижении доходов водителей, сотрудничающих с Яндекс. Такси, категорически не соответствует действительности. Мы изменили структуру тарифа так, чтобы водителям было выгодно работать в условиях зимнего дорожного движения. Это сезонная корректировка, они делаются регулярно. В результате за последнюю неделю средний заработок водителей вырос на 10%, число поездок в сервисе растет. Тарифы на услуги такси формирует рынок, в том числе спрос на поездки. Неоправданное повышение тарифов приведет к падению спроса, уменьшению числа поездок, увеличению времени простоя и холостого пробега водителей, в результате они будут зарабатывать меньше. Мы не можем этого допустить. Никаких официальных обращений от протестующих мы не получали и не знаем, работают ли эти люди вообще на заказах сервиса, отметили в пресс-службе агрегатора.

Таксисты, в свою очередь, отвечают, что «Яндекс. Такси»уходят от больного тарифного вопроса, не желая обсуждать тему. Водители продолжают бастовать. Они не будут брать заказы от агрегатора до 18 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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