2019-11-14T11:28:30+03:00
Общество

В поликлиниках Сыктывкара не хватает половины врачей

Зарплата в 89 тысяч рублей не удерживает специалистов
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В сыктывкарских поликлиниках - серьезная нехватка специалистовВ сыктывкарских поликлиниках - серьезная нехватка специалистовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В поликлиниках столицы Коми серьезная нехватка врачей: укомплектованность равна 59,1 процента. В других районах республики этот показатель ещё ниже. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Так, в сыктывкарской поликлинике № 3 дефицит врачей составляет 36 процентов. Специалистов среднего медицинского персонала там также не хватает: укомплектованность по основной должности — 73 процента.

Хуже всего обстоят дела в детской поликлинике № 3. Там кадровый голод среди врачей закрыт только на 54 процента, а среди медицинского персонала — на 54,3 процента.

В Эжвинской поликлинике кадровый состав врачей заполнен на 56 процентов, а среднего медицинского персонала — на 76 процентов.

Больше всего столичные больницы нуждаются в врачах узких специальностей. Например, в поликлинике № 3 не хватает двух неврологов, кардиолога, офтальмолога, оториноларинголога, двух терапевтов, эндоскописта, акушера-гинеколога, хирурга, онколога - список большой. В детской поликлинике № 3 обрадовались бы двум педиатрам, детскому хирургу, детскому эндокринологу, детскому урологу-андрологу. В Эжвинской поликлинике открыты вакансии на должность эпидемиолога, хирурга, детского хирурга, эндокринолога, педиатров и многих других врачей.

Между тем, федеральная статистика говорит, что врачи Сыктывкара в среднем получают больше 89 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ложные вызовы: сыктывкарцы используют скорую помощь как бесплатный паром и службу доставки

Каждый такой вызов вычитает из бюджета больше трех тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми гарантированный душевой доход остался прежним
В Коми осудили юношу, который хотел убить подростка с помощью арматуры
В Коми летом пересмотрят «мусорный» тариф
Одно из сел Коми может получить звание самого веселого в России
Названа дата запуска новогодней иллюминации в Сыктывкаре
Сыктывкарцы стоят в адской пробке из-за нового режима светофора
Долг жительницы Коми чуть не заплатил ее «двойник» из Красноярского края
То снег, то холод: погода в Коми
В Сыктывкаре пятиэтажка осталась без газа из-за водонагревателя
Роспотребнадзор помог сыктывкарцу вернуть деньги за теплицу
В Сысольском районе застрелили огромную волчицу
Сыктывкарка отсудила 40 тысяч за то, что ее ребенка покусала собака
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми