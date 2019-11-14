В поликлиниках Сыктывкара не хватает половины врачей

В поликлиниках столицы Коми серьезная нехватка врачей: укомплектованность равна 59,1 процента. В других районах республики этот показатель ещё ниже. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Так, в сыктывкарской поликлинике № 3 дефицит врачей составляет 36 процентов. Специалистов среднего медицинского персонала там также не хватает: укомплектованность по основной должности — 73 процента.

Хуже всего обстоят дела в детской поликлинике № 3. Там кадровый голод среди врачей закрыт только на 54 процента, а среди медицинского персонала — на 54,3 процента.

В Эжвинской поликлинике кадровый состав врачей заполнен на 56 процентов, а среднего медицинского персонала — на 76 процентов.

Больше всего столичные больницы нуждаются в врачах узких специальностей. Например, в поликлинике № 3 не хватает двух неврологов, кардиолога, офтальмолога, оториноларинголога, двух терапевтов, эндоскописта, акушера-гинеколога, хирурга, онколога - список большой. В детской поликлинике № 3 обрадовались бы двум педиатрам, детскому хирургу, детскому эндокринологу, детскому урологу-андрологу. В Эжвинской поликлинике открыты вакансии на должность эпидемиолога, хирурга, детского хирурга, эндокринолога, педиатров и многих других врачей.

Между тем, федеральная статистика говорит, что врачи Сыктывкара в среднем получают больше 89 тысяч рублей.

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