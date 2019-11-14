Верховный суд отменил решение по делу экс- руководителя Центра подготовки сборных команд Коми

Верховный суд Коми отменил решение Сыктывкарского городского суда о правомерности увольнения Николая Гордеева. Суд первой инстанции посчитал, что бывший руководитель Центра подготовки сборных команд Коми лишился работы по своей вине, поэтому увольнение признали законным. Николай Гордеев не согласился с этим и обратился в Верховный суд. Тот согласился с тем, что решение вынесли с процессуальными нарушениями и отправил дело в суд на повторное рассмотрение.

Напомним, что Николая Гордеева уволили с поста руководителя «Центра спортивной подготовки сборных Коми» в июле. Причиной отставки стали незаконные командировки от имени общественных организаций: они оплачивались за счет Центра. Также прокурорская проверка выявила,что Николай Гордеев незаконно распоряжался государственным имуществом. Тогда выгоду получили только коммерческие организации. По подсчетам Минфина Коми, бывший руководитель Центра нанес ущерб казне на миллион рублей.

Николай Гордеев, посчитав свое увольнение незаконным, обратился в Сыктывкарский городской суд. Он потребовал, чтобы приказ Минспорта об увольнении признали незаконным, формулировку о причине вынужденного ухода с работы изменили, взыскали средний заработок за невольный прогул и ещё выплатили компенсацию за моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Сыктывкарский городской суд в удовлетворении иска отказал. Тогда фигурант дела обратился в суд второй инстанции. Там решение отменили: теперь дело Николая Гордеева рассмотрят в Сыктывкарском городском суде ещё раз.

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