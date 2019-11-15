2019-11-15T12:43:05+03:00
Общество

Школа Усть-Усы отметила 115-летие

В честь юбилея нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми подарили учащимся мобильный интерактивный компьютерный класс.
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Сейчас в школе учатся большее 160 детей из Усть-Усы и соседней деревни Новикбож.Сейчас в школе учатся большее 160 детей из Усть-Усы и соседней деревни Новикбож.
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Отпраздновать большой 115-й юбилей школы Усть-Усы собрались учителя и ученики, выпускники разных лет и педагоги-ветераны. Поздравить жителей села со знаменательной датой приехали представители администрации городского округа «Усинск» и нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми.

Начало образованию в старинном селе было положено в 1904 году. Тогда при местной церкви открыли «школу грамоты». Занятия с учениками сначала проводились в арендуемых крестьянских домах, а в 1909 году для школы построили отдельное деревянное здание. В нынешнем просторном здании, кроме непосредственно учебных классов, расположен краеведческий музей с уникальными экспонатами быта северян и картинами известного художника, выпускника усть-усинской школы Василия Игнатова.

Школа была и остается местом притяжения для сельских ребят: здесь работают кружки и секции, ученики ставят спектакли, поют и танцуют. Сейчас в учреждении проходят обучение более 160 детей из Усть-Усы и соседней деревни Новикбож, две трети педагогов – выпускники этой же школы.

Генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев подарил школе от лица нефтяников мобильный интерактивный компьютерный класс.

Генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев подарил школе от лица нефтяников мобильный интерактивный компьютерный класс.

Об успехах учеников и педагогов на юбилейном концерте рассказала директор школы Екатерина Дьячкова. Она подчеркнула, что школа была, есть и останется «воспитателем» для каждого человека, пожелала ей процветания и развития.

Поздравительный адрес в честь юбилея Екатерине Дьячковой вручил глава городского округа Николай Такаев. Он отметил, что усть-усинской школе отведено особое место в системе образования городского округа, на ее базе успешно реализуются современные проекты. Так, летом этого года здесь появился первый в муниципальном образовании Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев заметил, что не каждое учебное заведение может гордиться такой богатой историей, неразрывно связанной с судьбой одного из самых самобытных северных сел.

- За 115 лет со школьного двора вышло множество выпускников, которые состоялись как настоящие профессионалы в своих сферах. Все благодаря учителям, чье мастерство известно далеко за пределами села. Уверен, и сегодняшние ученики оставят в памяти самые теплые воспоминания о школе и педагогах – тех, кто привил им любовь к знаниям и родному краю. Желаю, чтобы ваша школа оставалась любимой, доброй и родной, чтила традиции, развивалась и процветала, - сказал Александр Голованев.

Две трети педагогов школы Усть-Усы - ее выпускники.

Две трети педагогов школы Усть-Усы - ее выпускники.

В подарок от нефтяников школьники и учителя получили мобильный интерактивный компьютерный класс. Сертификат на его покупку Александр Голованев вручил директору школы. Как отметили педагоги, такой класс – одна из новейших технологий современного образования, позволяющая вести обучение по различным предметам в соответствии с инновационными стандартами. Его плюс – в возможности оперативно перемещать оборудование (ноутбуки и смарт-экран) из одного помещения в другое.

Праздник украсили выступления творческих коллективов Усть-Усы и Новикбожа.

Праздник украсили выступления творческих коллективов Усть-Усы и Новикбожа.

Праздник украсили выступления творческих коллективов Усть-Усы и Новикбожа. Многие сотрудники коллектива-юбиляра были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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