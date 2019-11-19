В Коми беременная женщина сбила на авто волка-гиганта

Вечером 18 ноября недалеко от Яреги под Ухтой произошло ДТП - автомобиль сбил волка. Размеры хищника поражают, сообщают оцевидцы.

- За рулем была беременная девушка - машину разбила, хорошо, что сама жива, - пишет Сергей Калинин в соцсетях.

Фото Сергея Калинина

Кстати, в ночь с 9 на 10 ноября волки чуть не съели домашнего пса в Койгородке. Видео «за секунду до» опубликовали на YouTube

Отметим, что этот год лидирует по числу сообщений о выходе хищников в населенные пункты. Не обошлось и без трагедий. Так, летом этого года волк загрыз ребенка в Удорском районе Коми. Чтобы решить проблему Минприроды подготовило проект постановления, который позволит выплачивать охотникам, добывшим медведя или волка, вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Кстати, денежное вознаграждение смогут охотники, добывшие волка или медведя по разрешениям, выданным в установленном порядке не ранее 1 августа 2019 года. По таким разрешениям составлено уже 89 актов добычи волка.

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Вообще, жители Пичипашни стараются вечером не покидать дома - недавно целых пять собак поселка пали жертвами серых хищников (подробности).