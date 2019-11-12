2019-11-12T16:25:03+03:00
Общество

Волки бродят недалеко от комплекса имени Раисы Сметаниной: стоит ли опасаться лыжникам

«Не стоит», - говорят в Центре спортивной подготовки сборных команд республики
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - пресс-служба Минспорта КомиФото - пресс-служба Минспорта Коми
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Жители поселка Птицефабрика сообщают о нашествии волков — в ночь с субботы на воскресенье хищники устроили настоящую бойню недалеко от стадиона имени Раисы Сметаниной. Несмотря на близость спортивного объекта и волчьей «банды», лыжникам, которые тренируются на стадионе, не стоит опасаться хищников. Об этом «КП-Коми» рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд республики.

- В этом плане на РЛК имени Раисы Сметаниной тренироваться можно, не подвергая себя опасности. Во-первых, прогулочная трасса еще закрыта, а профессиональные спортсмены из сборных команд сейчас катаются на лыжах на освещенной трассе. Во-вторых, за ней следят сотрудники комплекса. Также здесь постоянно двигаются снегоходы, что является отпугивающим моментом для диких животных. Более того, лыжная трасса закрывается в семь часов вечера, поэтому в ночное время никто на нее не допускается, - прокомментировали в Центре спортивной подготовки сборных команд Республики Коми.

Напомним, что ночь с субботы на воскресенье на улице Луговой недалеко от стадиона имени Раисы Сметаниной волки загрызли собаку. Происшествие зафиксировала полиция. Люди в соцсетях добавляют: «В ту злополучную ночь жертвами волков стали пять собак». Ко всему прочему, на территории села спокойно гуляют лисы, они охотятся за котами. Люди боятся вечером выходить на улицы. Администрация Выльгорта рекомендуют по возможности ограничить передвижение в ночное время суток, не допускать свободного выгула собак, правильно утилизировать мусор, особенно пищевые отходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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