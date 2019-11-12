Под Сыктывкаром дикая лиса устроила охоту на дворового кота

Пичипашня оказалась в зоне повышенного наблюдения диких зверей — на выходных поселок атаковали волки, они утащили несколько собак. Страшное фото разорванного напополам пса долго гуляло по соцсетям. Оказалось, не только серые хищники облюбовали сельское поселение, но и рыжие плутовки. Но лисы в отличие от волков охотятся на котов, рассказал «КП-Коми» житель поселка Алексей Сажин.

- Возле дома по вечерам бегает лиса (это улица Южная, возле котельной). Людей не боится, охотится на кота, недавно загнала его на чердак. Кота даже специально привили от бешенства, мало ли что. Хищница далеко от дома не отходит, наворачивает круги каждый вечер. Соседка рассказала, что лиса и в прошлом году чувствовала себя хозяйкой на этой территории, прошел год, а ситуация особо не изменилась. Следы лисы по всей улице находят, даже недавно около фермы Батареевой и около «Пятерочки» в центре села заметили, - рассказал Алексей.

Люди не знают, что делать с обнаглевшей лисой, которая совсем не боится человека. Они думают, что решить проблему могут силки или капканы. Зоологи еще раз предупреждают — дикое животное не надо подкармливать. Лучшая тактика – пройти мимо. По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно, то есть подвижно, по отношению к человеку. К тому же лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин.

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