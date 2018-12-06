2018-12-06T13:09:29+03:00
Общество

В сыктывкарской Орбите сняли на видео смелых лисят

Беспечные зверьки не заметили осторожного оператора
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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В сыктывкарской Орбите сняли на видео маленьких лисят. Беспечные зверьки не заметили, как видеооператор осторожно подошел к ним поближе, и резвились без оглядки. Ролик о лесных гостях опубликовала на паблике «Моя Эжва» сыктывкарка Елена Дзюба.

«Снежная крепость не пустует! Днем играют дети, а вечером - лисята!» - озаглавила забавное видео об игривых зверьках сыктывкарка. На двухминутном ролике пушистые малыши бегают друг за другом, купаются в снегу и изучают необычное место.

Как правило, люди, которые впервые увидели лису в городской черте, спешат угостить дикого зверя. Однако рыжую хищницу не стоит подкармливать, но и запугивать или отгонять тоже не надо, считают ученые. Лучшая тактика – пройти мимо. По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно, то есть подвижно, по отношению к человеку. К тому же лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин.

Милые лисята в Сыктывкаре 5.12.2018 Видео Елена Дзюба.

- Этот год неурожайный по мышам, поэтому лисы и стали смелее выходить к людям. Они ворошат мусор вдоль дорог у населенных пунктов, вдруг дачники что-то вкусное оставят, - отметил Андрей Николаевич.

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Милые лисята в Сыктывкаре 5.12.2018 Видео Елена Дзюба.

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