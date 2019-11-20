2019-11-20T12:21:40+03:00
Общество

Звонки с таксофонов на все номера в России стали бесплатными

«Ростелеком» отменил плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
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Отныне с таксофонов можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные телефоны страны.Отныне с таксофонов можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные телефоны страны.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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С ноября этого года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 118 тыся или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:

- Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня этого года «Ростелеком» предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше, и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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