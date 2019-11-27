2019-11-27T15:46:38+03:00
Общество

Сыктывкарец изобрел приспособление, которое спасает от гололеда

Он предлагает простое решение, как обезопасить себя от падения на скользкой поверхности
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Василия ТриндюкаФото Василия Триндюка
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В столице Коми, как и в целом по республике, уже неделю царствует гололед. Горожане передвигаются по улице осторожно, чтобы ненароком не упасть. Сыктывкарский изобретатель Василий Триндюк предлагает простое и изящное решение, как обезопасить себя от падения на скользкой поверхности. Об этом он рассказал порталу «КП-Коми.

- Улучшить сцепление помогут обычные войлочные стельки. Прикрутите их к подошве или хотя бы к каблуку обуви при помощи обычных саморезов. Войлок улучшит теплозащиту и уменьшит скольжение на скользких дорожках. Проверено на себе, - рассказывает Василий.

По словам изобретателя, можно использовать голенища от старых валенок, а саморезы купить в магазине хозяйственных товаров.

Фото Василия Триндюка

Фото Василия Триндюка

- Вкручиваются саморезы или в каблук, или в боковые части подошвы обуви. Главное, чтобы они не заходили внутрь. Стельки можно пришить снаружи капроновыми нитками, - отметил сыктывкарец.

Кстати, для того, чтобы обезопасить себя от падений в гололед, можно купить и шипованные ледоступы — они надеваются на носок ботинка. Цена вопроса — от 500 до 700 рублей. Правда, по словам изобретателя, они менее эффективны, чем войлочные нашивки.

Как отметили на Сыктывкарской станции скорой помощи, в понедельник и во вторник было всего 10 случаев вызовов с поводом «падение в гололед». Похоже, горожане научились осторожно и аккуратно передвигаться по городу во время сложных погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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