Руслана Агинея выбрали ректором Ухтинского государственного технического университета

В УГТУ выбрали нового ректора на конференции 20 ноября. Теперь университетом будет руководить Руслан Агиней, сообщают в вузе.

Напомним, официально на пост руководителя вуза претендовали два кандидата: врио ректора Руслан Агиней и проректор по научной работе Иван Курта. Бывшего врио ректора УГТУ Дмитрия Беляева так и не включили в число официальных кандидатов.

13 ноября Дмитрий Беляев направил заявление в адрес Комиссии по выборам ректора УГТУ о том, что остается кандидатом в ректоры, несмотря на не пройденную аттестацию. В случае получения отрицательных результатов при прохождении аттестации, кандидат имеет возможность принять участие в выборах ректора, но допускаются к повторной аттестации не ранее чем через один год с момента принятия предыдущего решения. Беляев считает, что в ближайшем будущем итоги выборов могут признать незаконными и аннулировать.

Что известно о Руслане Агинее?

Руслан Агиней родился 17 сентября 1975 года в Ухте. Окончил среднюю школу №13 в этом же городе. В 1997 году окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», а в 2004 году получил диплом с отличием по специальности «Экономика и управление на предприятиях ТЭК» Ухтинского государственного технического университета.

Начиная с 1999 года, Агиней выступил как автор и соавтор порядка 200 научных трудов, создал 51 изобретение и четыре полезные модели, опубликовал монографии, учебные пособия, методические работы, участвовал в разработке нормативных документов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

В 2019 году выдвинул свою кандидатуру в ректоры Ухтинского государственного технического университета. В июне был аттестован Аттестационной комиссией Минобрнауки России и допущен к выборам. Уже 15 июля 2019 года вступил в должность временно исполняющего обязанности ректора УГТУ.

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Третьего кандидата на пост руководителя вуза так и не признали официально (подробности).