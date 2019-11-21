2019-11-21T16:35:06+03:00
Общество

В Сыктывкаре задержали педофила, который надругался над школьницей

45-летний мужчина признал вину в полном объеме
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Евгения ГУСЕВА
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СУ СК России по Коми сообщает, что мужчина, который приставал в 12-летней девочке в одном из социальных учреждений города, задержан.

Следователи сообщают, что преступление совершил ранее судимый 45-летний местный житель. Установить его позволил осмотр видеозаписей с камер наружного наблюдения и проведенная дактилоскопическая экспертиза.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает СК СУ России по Коми, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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