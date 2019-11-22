Бесконечный больничный квест: почему в сыктывкарских поликлиниках сложно добраться до нужного врача

В последнее время жители Коми и Сыктывкара, в частности, стали жаловаться на то, что не могут попасть к нужному врачу. «Комсомольская правда-Коми» решила проверить, насколько тяжело пройти больничный квест, и отправила корреспондента поправить здоровье.

Неделя первая: плетемся в регистратуру с утра пораньше

Получив задание от редакции сходить в больницу, я обрадовалась: наконец-то смогу понять, почему мучают головные боли, не прогуливая работу. Изначально планировала записаться напрямую к неврологу в Сыктывкарскую поликлинику № 3 с помощью телефонного звонка или через сайт государственных услуг. Но сайт постоянно сообщал о технической ошибке или выдавал, что выбрать время для записи невозможно. По телефону в регистратуре сообщили, что к неврологу сразу не попасть, так как нужно сначала записаться к терапевту. Вся ирония заключалась в том, что номерки выдают только в среду с 8.30 и при личном обращении.

Делать нечего. Пришлось забыть про возможности телефона и интернета и отправляться в поликлинику. При виде длиннющей очереди настроение упало. Хотя регистратура только открылась, терминал выплюнул талон: "Вы в очереди 117-я по счету".

На какое-то время мне показалось, что я попала не в столичную, при этом самую новую и современную поликлинику, а вернулась в свою районную больницу Усть-Кулома. На лицах десятков людей без труда можно было понять, что они думают о бесплатной медицине.

К счастью, очередь продвигалась быстро. Но не все были довольны пустым ожиданием.

- Это же просто дурдом какой-то! - в сердцах выпалил мужчина, увидев толпу в холле.

Вы как думаете, стоит оставаться? Я — 183-ая, может вообще зря стою, - размышляла женщина.

Вероятно, она действительно впустую потратила время. Номерки закончилисьчерез пару минут после того, как я подошла в регистратуру. Стоило признаться, что мне неслыханно повезло, а вот другим - ста с лишним пациентам из очереди - нет.

- Извините, номерки закончились, - сказала сотрудница регистратуры дедуле с тростью.

— Как закончились? Вы посмотрите на часы: девяти ещё нет! Когда же я к врачу попаду? начал он возмущаться.

— Вызовите врача или скорую. Мы же не отказываем вам в медицинской помощи, - ответила администратор.

В итоге, пожилой горожанин ушел ни с чем. А меня записали на прием к терапевту.

Неделя вторая: по записи или в порядке живой очереди

В назначенный день я пришла пораньше. Рядом со мной села словоохотливая пенсионерка.

- Из больницы все хорошие врачи ушли. Я летом записывалась к одному, а попала к другому, - сказала она.

Её монолог немного отвлекал от ожидания, да и другие люди не молчали.

- Они там что, про меня забыли? Я уже больше часа несчастное направление жду! - возмущалась женщина.

- Вы куда лезете? Всем тут надо только спросить! Становитесь в общую очередь и ждите, - резко одернула попытку пациента войти в кабинет дама.

Начинается… Если бы не головные боли, в поликлинику меня бы и арканом не затащили. Атмосфера портилась ещё и неразберихой в очереди: люди то заходили к врачу по номеркам, то по очереди. В итоге график приема сбился, я зашла позже.

Врач осмотрел меня быстрее, чем я ждала в коридоре: на все ушло десять минут. Терапевт объяснила, что меня ждет долгий путь к неврологу. Мне нужно сдать анализы, записаться в регистратуре на прием к окулисту (тут я непроизвольно вздрогнула) и вернуться к терапевту.

Неделя третья: неудачно завершила больничный квест

Но в день анализов на меня свалились незапланированные дела и направления пропали. С утра вновь пришлось терроризировать телефон регистратуры. Я объяснила, почему не смогла сдать анализы по записи. Надеялась, что мне их хотя бы переназначат.

- Идите к терапевту, она назначит вам новые анализы, — сухо ответили мне.

Я схватилась за голову: ещё раз идти к терапевту, чтобы просто взять направления для анализов? Такими темпами я и до конца года не попаду к неврологу на прием. В итоге, я решила, что поберечь нервы и время. В четвертый раз идти в поликлинику не хотелось. Я отправилась в коммерческую клинику, заплатила за прием и за несколько дней прошла обследование.

Не одна такая

Преодолевать подобные квесты в поликлиниках вынуждены и другие жители Сыктывкара. Жалобы на невозможность попасть к врачу засыпали местные паблики.

- Стояла как-то в очереди на повторный прием к хирургу. На руках был больничный лист, который нужно было или продлить, или закрыть именно в этот день. Потратила больше трех часов времени, но на прием так и не попала. Некоторые из тех, кто был в очереди передо мной, сидели с 14 часов, а приняли их только после 20 часов. Выпускали уже через запасной выход, - написала сыктывкарка в одной из групп.

В другой паблике сыктывкарка рассказала о том, как однажды записывалась на прием:

- Позор «доступной» медицине! К терапевту записывают только по средам. Видимо, для нашего «удобства» так сделали. Зла не хватает! Издеваются над людьми, дозвониться удалось со 114 раза, еще пять минут трубка просто лежала на столе у регистратора, и записали только через десять дней на прием к врачу.

Люди страдают не только в центральных поликлиниках. Мама из Эжвы пожаловалась на портале «Активный регион» на то, что в их поликлинике не хватает неврологов и окулистов. Из-за этого маленьких пациентов отправляют в Детскую республиканскую больницу, до которой путь неблизкий.

Врачи не виноваты

Большая часть народного гнева, вскипающего в коридорах поликлиник, падает на головы врачей. Однако ответственность за ситуацию точно лежит не на докторах.

Сейчас регион испытывает катастрофическую нехватку медиков. В поликлиниках Сыктывкара не хватает половины врачей – они укомплектованы лишь на 59%. При этом,

как ответили в минздраве, ситуация в столице Коми даже лучше, чем в других районах республики. Да и средние зарплаты врачей Сыктывкара, которые предоставил минздрав Коми нашему изданию, достойные – 89 тысяч рублей. Но врачи отвергают такие цифры.

– В месяц получаю 46 тысяч рублей, – анонимно поделилась узкий специалист поликлиники №3 Сыктывкара. Ее поддержал коллега-хирург из республиканской больницы.

– Наш объем работы в 2-3 раза выше, чем в среднем по стране. При этом бумажная работа – основной показатель. Оплата идет не за количество прооперированных, а за рабочее время. В хирургию сейчас идти не хотят: спрос большой, а зарплата маленькая. У меня зарплата в два раза меньше суммы, про которую говорят в минздраве. И это

несмотря на все максимальные надбавки, стаж, категорию и звание, – пояснил врач.

Не мудрено, что такие зарплаты не удерживают докторов в государственных медучреждениях. В ведомстве признаются, что в Сыктывкаре недостаточно хирургов, неврологов, рентгенологов, окулистов, оториноларингологов и эндокринологов. Список же дефицитных врачей в районах Коми длиннее в разы.

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