2019-11-22T12:37:17+03:00
Общество

Госсовет Коми считает недопустимым строительство полигона на Шиесе без учета мнения жителей республики

Этот вопрос депутаты обсудят на сессии 28 ноября
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Дарья ЮДИНА
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21 ноября президиум Госсовета республики включил в повестку дня заседания сессии парламента региона вопрос «Об обращении Госсовета Коми к Главе Республики Коми по вопросу, связанному с перспективой реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес». Проект постановления президиум поддержал единогласно.

В обращении указано, что Госсовет выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес». Полигон для ТКО, если он будет построен, будет находиться в непосредственной близости от населенных пунктов Коми.

Мероприятия, связанные с подготовкой строительной площадки для реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес», вызвали широкий общественный резонанс в регионе. Госсовет считает недопустимым реализацию этого проекта без проведения широкого общественного обсуждения, учета мнения жителей Архангельской области и Коми.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что экспертное сообщество отмечает наличие высоких рисков для жизни и здоровья населения, ухудшения экологического благополучия граждан и возрастания социально-политической нестабильности в Коми в случае реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес».

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента.

Фото vk.com

Фото vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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