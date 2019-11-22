Госсовет Коми считает недопустимым строительство полигона на Шиесе без учета мнения жителей республики

21 ноября президиум Госсовета республики включил в повестку дня заседания сессии парламента региона вопрос «Об обращении Госсовета Коми к Главе Республики Коми по вопросу, связанному с перспективой реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес». Проект постановления президиум поддержал единогласно.

В обращении указано, что Госсовет выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес». Полигон для ТКО, если он будет построен, будет находиться в непосредственной близости от населенных пунктов Коми.

Мероприятия, связанные с подготовкой строительной площадки для реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес», вызвали широкий общественный резонанс в регионе. Госсовет считает недопустимым реализацию этого проекта без проведения широкого общественного обсуждения, учета мнения жителей Архангельской области и Коми.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что экспертное сообщество отмечает наличие высоких рисков для жизни и здоровья населения, ухудшения экологического благополучия граждан и возрастания социально-политической нестабильности в Коми в случае реализации проекта «Экотехнопарк «Шиес».

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента.

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