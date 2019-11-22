Радость студентов и сбор подписей: как в УГТУ отреагировали на задержание Николая Цхадаи

Вчера задержали экс-ректора и ныне президента УГТУ Николая Цхадая. Сегодня следователи рассказали, что его подозревают во взяточничестве, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Студенты и руководство вуза отреагировали на новость по-разному: учащиеся не скрывают своей радости, а администрация спешно собирает подписи в защиту президента.

Анонимный источник рассказал «Комсомольской правде-Коми» о деталях.

- Сейчас руководство вуза хочет созвать руководителей кафедр на расширенную планерку, чтобы попытаться собрать подписи в поддержку Николая Цхадая. Такие меры, я считаю, нельзя назвать правильными. Администрация не должна стоять над душой в таких случаях, все должно быть добровольно, - заметил источник.

Информацию о сборе подписей также получили журналисты информационной программы "День". Они попытались попасть на планерку, но их пустили. В вузе информацию не подтвердили.

Пока в УГТУ возможно собирают подписи, учащиеся ликуют.

- Студенты радовались этой новости. Мне присылали сообщения о том, что в некоторых общежитиях был просто праздник, - прокомментировал сотрудник вуза.

Напомним, что накануне ареста Николая Цхадая в УГТУ прошли выборы ректора. Кресло руководителя вуза занял Руслан Агиней. Бывший врио ректора Дмитрий Беляев считает, что в скором времени результаты этих выборов могут признать незаконными и аннулировать.

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