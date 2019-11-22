Нефтяники познакомили старшеклассников Усинска с производством и историей родного края

Ученики одиннадцатого класса усинской школы №4 узнали о финальной стадии подготовки нефти на УПН «Уса», с экскурсиями посетили краеведческий музей в Усть-Усе и музей куклы «Акань» в деревне Новикбож. Познавательную поездку организовал ЛУКОЙЛ-Коми.

Первой точкой экскурсии стала Установка подготовки нефти «Уса». Школьники узнали, что здесь собирается «черное золото» с разных месторождений.

На Установке подготовки нефти «Уса» школьники узнали, что здесь собирается «черное золото» с разных месторождений.

Особое внимание старшеклассники обратили на пульт управления, где на мониторы выведена информация обо всех производственных процессах. Большинство операций автоматизировано, а операторы строго контролируют работу техники.

Затем ребята отправились в старинное село Усть-Уса. В местной школе более 30 лет работает краеведческий музей. Уникальную коллекцию собрали сами жители села. Здесь гости познакомились с предметами быта рыбаков и оленеводов, личными вещами и архивными фото времен Великой Отечественной войны, экспонатами, созданными учениками школы.

Так, по словам экскурсовода, усть-усинские мальчишки достигают больших высот в резьбе по дереву. Выпускники разных лет дарили резные шкатулки учителям, а те бережно сохраняли их для школьного музея. Кроме того, школьники создали диорамы самых интересных зданий села. Например, речной вокзал Усть-Усы был точь-в-точь схож с вокзалом московских Химок.

Краеведческий музей усть-усинской школы стал лауреатом Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ».

Также в рекреации учебного заведения представлена выставка картин известного московского художника Василия Игнатова – бывшего ученика усть-усинской школы. Еще один интересный стенд – фотовернисаж выпускников. Педагоги постарались собрать снимки всех выпусков, начиная с 1936 года.

Отметим, что краеведческий музей усть-усинской школы стал лауреатом Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ». На средства гранта от нефтяников здесь обновят стенды и установят информационный киоск.

Завершил познавательный день визит в музей куклы «Акань» в деревне Новикбож. Школьникам рассказали о русских, коми и ненецких куклах, их роли в повседневной жизни и обрядах. Шесть лет назад музей открылся при грантовой поддержке ЛУКОЙЛа.

В новом зале музея, который месяц назад открылся также благодаря победе в Конкурсе социальных и культурных проектов компании, старшеклассники узнали о традициях сельчан, познакомились с коми национальными музыкальными инструментами.

Ученики одиннадцатого класса усинской школы №4 во время экскурсии не забывали сделать селфи,

По словам старшеклассника Кирилла Сковородина, поездка получилась насыщенной, богатой на яркие впечатления и эмоции.

- До этого дня я не был ни на производстве, ни в Усть-Усе и Новикбоже. На промышленном объекте удивил уровень автоматизации, было интересно узнать о работе в ЛУКОЙЛ-Коми и карьерных возможностях, - поделился Кирилл. – Здорово, что музей в Усть-Усе находится прямо в рекреации – все ученики могут каждую перемену рассматривать экспонаты. Я был удивлен, что жители села и маленькой деревни Новикбож так бережно относятся к своей истории, ценят и хранят ее.