2019-11-22T17:53:11+03:00
Общество

Опубликовано видео, как в Коми мужчина чуть не расстрелял полицейского из пистолета

Одна секунда — и произошла бы трагедия
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывдинском районе Коми мужчина в отделе полиции вытащил оружие и направил его в стоящего напротив полицейского. Одна секунда — и произошла бы трагедия, но, счастью, у пистолета заклинило затвор. Стражи правопорядка успели скрутить злоумышленника и отобрать у него пистолет, пишет пресс-служба МВД по Коми.

21 ноября в в дежурную часть ОМВД России по Сыктывдинскому району доставили мужчину, который угрожал бывшим теще и жене. Во время досмотра мужчина неожиданно достал пистолет из сумки и попытался привести его в боевое положение, но не смог — заклинило затвор. Это спасло жизнь полицейским, которые за сэкономленную секунду скрутили мужчину и отобрали у него оружие.

Пресс-служба СУ СК России по Коми уточнила, что у задержанного изъяли пистолет ТТ, 22 боевых патрона, кастет и штык-нож. Сейчас подозреваемый задержан. Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. РЕН ТВ опубликовало видео с камеры видеонаблюдения, которое позволяет сказать, что стражи правопорядка родились в рубашке.

Видео: мужчина попытался расстрелять полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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