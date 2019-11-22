Задержанный в Сыктывкаре педофил притворялся врачом

В Сыктывкаре вчера, 21 ноября, задержали мужчину, который приставал к 12-летней девочке в одном из социальных учреждений города. Газета «Трибуна» выяснила, что подозреваемый в сексуальном насилии притворился врачом.

- Он проник в раздевалку учебного заведения и заявил девочке, что проводится медосмотр. Мол, всех уже осмотрел, кроме нее, и предложил раздеться (подробности опускаем), - сообщает источник.

Напомним, что преступление совершил ранее судимый 45-летний местный житель. Установить его позволил осмотр видеозаписей с камер наружного наблюдения и проведенная дактилоскопическая экспертиза.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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