Коми село стало самым веселым в России

Село Мутный Материк из Коми победило в конкурсе на самое веселое название населенного пункта России. За него проголосовало почти 28,5 тысячи человек.

Финальное голосование окончилось 24 ноября. Лидером голосования стало село Мутный Материк из Республики Коми, второе место занял Хохотуй из Забайкальского края, третье — Морозилка из Архангельской области. Бухалово (Ярославская область) заняло четвертое место, пятое место у Мухоудеровки (Белгородская область), шестое у Мошонок (Калужская область). Далее идут Лох (Саратовская область), Сахарная Головка (Севастополь), Свиногорье (Татарстан) и Палево (Сахалинская область).

Коллаж Туту.ру

Напомним, в финале сражались 10 населенных пунктов, победивших в отборочном этапе. Конкурс проходил при поддержке клуба «Моя Планета».

Что дальше?

Организаторы конкурса из Туту.ру приедут в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

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