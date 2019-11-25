Ухтинка, для которой собирают деньги на покупку коляски, может получить её бесплатно

В Ухте на прошлой неделе объявили о сборе 250 тысяч рублей для покупки инвалидной коляски Марине Курочкиной. У девушки не может получить коляску из-за того, что устройство под её параметры сделать в России не могут. Однако коляску можно достать и без сбора денег. Сыктывкарский общественник Илья Костин объясняет, как этого добиться.

Несмотря на то, что Марина Курочкина может передвигаться по городу только в инвалидной коляске, она занимается пауэрлифтингом, участвует в городских и республиканских соревнованиях по легкой и тяжелой атлетике. Девушка является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтинге. Сейчас ухтинка готовится к Чемпионату России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет в феврале 2020 года.

На данный момент Марине Курочкиной тяжело добираться до места тренировок из-за никуда не годной коляски. По словам представителей всероссийского общества инвалидов, она полностью пришла в негодность. Коляска ломается по несколько раз в неделю в самые неподходящие моменты: на улице, на работе, на выездных соревнованиях, на тренировке, при посадке в машину. Девушка больше трех лет стоит в Фонде соцстраха в очереди на получение коляски активного типа, но из-за маленького роста ухтинки в России изготовить такую коляску практически невозможно, поэтому у ФСС возникают проблемы с закупками.

Сейчас Марина Курочкина передвигается на коляске, которую ей подарил друг. Она не совсем подходит девушке: из-за неправильного распределения веса и давления в этой коляске у жительницы Ухты ухудшились проблемы с тазобедренными суставами, образовался гиперлордоз поясничного и кифоз грудного отделов позвоночника. Она целыми днями мучается из-за болей.

Марина Курочкина - известная спортсменка

Единомышленники Марины нашли необходимую активную коляску прочной конструкции, которая изготовят по ее индивидуальным параметрам. Девушка находится в коляске по 14 часов в день, поэтому удобная коляска ей жизненно необходима для сидячей работы, активного передвижения по улицам и на тренировках. Сейчас для покупки этой коляски собирают 250 тысяч рублей. На данный момент удалось собрать больше 46 тысяч рублей.

Однако девушка не должна собирать деньги. Она может получить коляску и от государства.

- Сейчас действует приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 888н, согласно которому россиян должны обеспечивать колясками под их индивидуальные характеристики. Существуют программы реабилитации, благодаря которым человек может прописать все, что ему нужно: кресло с откидными спинками, с автоматически поднимающимися подножками. Если хорошо прописать необходимые ей характеристики в программе, то в торгах (на создание коляски) будут участвовать те компании, что смогут её сделать. Моя коляска иностранного производства, а не российского, - отметил активист Илья Костин.

Чтобы добиться желаемого Марине Курочкиной нужно внести изменения в индивидуальную программу реабилитации. Если у неё действует старая программа реабилитации, то необходимо обратиться к лечащему врачу и отправить заявку для пересмотра программы. Сыктывкарский общественник даже готов помочь Марине Курочкиной лично: у Ильи Костина уже есть опыт в подобных делах, достаточно с ним связаться.

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