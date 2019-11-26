Появилось видео смертельного падения сыктывкарца в люк

На портале «ProГород. Сыктывкар» опубликовали видео смертельного падения мужчины в канализационный люк. Сыктывкарец не пережил падения и погиб.

Момент, когда житель столицы Коми внезапно рухнул в люк, попал на камеры видеонаблюдения, которые установлены на здании автосервиса на улице Маркова. Мужчина и женщина шли по краю проезжей части. Внезапно сыктывкарец упал в люк и утянул за собой спутницу. Вытащить их смогли только спасатели. Женщина выжила, а мужчина умер из-за черепно-мозговой травмы.

22 ноября Сыктывкарец упал в люк и погиб. Видео с портала "ProГород. Сыктывкар" .

Приславший ролик читатель сообщил, что у люка не было крышки, его снесло в сторону вместе с основанием. Вероятно, это случилось после уборки снега. Также отправивший видео сыктывкарец рассказал, что упавшие в люк мужчина и женщина вышли из питейного заведения.

Напомним, что в мэрии Сыктывкара объяснили, что люки проверяются ежемесячно. Последний раз их осматривали 12 ноября. Тогда крышка была ещё на месте. Следователи проверяют обстоятельства гибели сыктывкарца.

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