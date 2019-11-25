2019-11-25T12:35:08+03:00
Общество

Сыктывкарские следователи начали проверку после гибели мужчины в канализационном люке

Устанавливаются лица, причастные к трагедии
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сыктывкаре организовано проведение доследственной проверки по факту падения мужчины в канализационный люк, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

- Смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы. В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели. Устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию оборудования, послужившего причиной несчастного случая, причины и обстоятельства происшествия. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что трагедия произошла около 18:00 в минувшую пятницу. 30-летняя женщина шла по неосвещенной дороге в районе городского кладбища в сопровождении 45-летнего спутника. Горожанка не заметила приоткрытый люк, стала падать. Спутник кинулся на помощь, но сам не удержался, рухнул в него головой вниз и повлек за собой сыктывкарку. Женщина выбралась, а мужчина, получив несовместимые с жизнью травмы, погиб.

Мэрия прокомментировала, что городские коммунальные службы ежемесячно проводят обследование состояния люков ливневой канализации. Последний осмотр производился 12 ноября. Тогда открытых колодцев обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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