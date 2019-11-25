Сыктывкарская мэрия прокомментировала гибель мужчины в люке ливневой канализации

Вечером в пятницу, 22 ноября, в Сыктывкаре произошла трагедия — в открытый люк упал мужчина, он погиб. Городская мэрия прокомментировала «КП-Коми» этой случай.

- Городские коммунальные службы на регулярной основе ежемесячно проводят обследование состояния люков ливневой канализации. Последний осмотр производился 12 ноября, открытых люков обнаружено не было. На месте был и указанный люк, расположенный по улице Маркова (напротив дома №3/12 по улицы Димитрова, со стороны кладбища). После окончания следственных мероприятий, люк будет установлен на место, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что трагедия произошла около 18:00 в минувшую пятницу. 30-летняя женщина шла по неосвещенной дороге в районе городского кладбища в сопровождении 45-летнего спутника. Обычно этот путь не используется пешеходами. Горожанка не заметила приоткрытый люк, стала падать. Спутник кинулся на помощь, но сам не удержался, рухнул в него головой вниз и повлек за собой сыктывкарку. Она смогла выбраться, стала махать руками и звать на помощь. Очевидцы вызвали спецслужбы. Приехала скорая и «СПАС-Коми». Спасатели спустились в колодец и констатировали смерть мужчины. С помощью лебедки они подняли на поверхность его тело.

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