Следователи рассказали, чем закончилось расследование дела о смерти сыктывкарки в открытом люке

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-19T12:23:22+03:00

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В Сыктывкаре летом женщина упала в открытый колодец около многоэтажки и погибла. Следователи провели расследование и вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Почему, они пояснили журналистам на брифинге.

Трагедия произошла 12 августа около дома по улице Карьерной в Сыктывкаре. По данным следствия, 48-летняя женщина упала в колодец, где и нашли тело. По предварительным данным, женщина скончалась в результате травмы шейного отдела позвоночника. Спустя три месяца стали известны итоги расследования.

- В ходе проверки установлено, что ливневыми канализациями занималось МКП «Жилкомсервис». Специалисты организации планово проверяют люки раз в месяц. Следователи установили очевидцев, которые за сутки до трагедии видели, что люк был закрыт. Соответственно, кто открыл люк, установлено не было. Сказать, что виновата обслуживающая организация, мы не можем. Если бы «Жилкомсервису» поступил сигнал об открытом люке, и они бы на него не отреагировали, то могла бы идти речь об уголовной ответственности. Но никаких сигналов предприятию не поступало, - отметил заместитель руководителя следственного отдела по Сыктывкару СУ СК РФ по Коми Дмитрий Сотиев.

Таким образом, было вынесено решение об отказе в уголовном деле. Отметим также, что подобное решение было принято и по другому «люковому делу», когда в июле 6-летняя девочка свалилась в открытый колодец. К счастью, тогда малышка получила незначительные ушибы, а в адрес мэрии было направлено поставление о принятии мер усиления контроля.

Следователи также призвали горожан не проходить мимо открытых люков.

- Если горожане увидели на улице открытый люк, то следует обязательно обратиться в обслуживающую организацию или администрацию. Они должны оперативно отреагировать на сигнал. Это позволит предотвратить трагедию, - отметили следователи.