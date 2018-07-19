"Вероника стояла по шею в грязной воде, вокруг нее плавали пластиковые бутылки, окурки и мусор," - мама девочки, упавшей в колодец

19 Июль 19:30 2018-07-20T12:36:32+03:00

Это сейчас опасный колодец огражден сигнальными лентами, а еще вчера его прикрывала обыкновенная доска. Люди даже не догадывались, какая опасность им угрожала. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Сегодня в сыктывкарском местечке Лесозавов в колодец без люка упала шестилетняя Вероника (фамилию ребенка не указываем по просьбе матери). Журналистка "КП в Коми" побывала на месте происшествия и выяснила подробности инцидента, который потряс весь город.

Люк был прикрыт доской

Как оказалось, местные жители даже не подозревали, что на углу дома на ул.Школьной-1, находился открытый люк. Что вполне понятно, ведь опасный колодец был закрыт простенькой доской. В густой траве еще и не каждый разглядит небольшой деревянный прямоугольник.

- Я почти каждый день прохожу мимо этого места, на доску эту не обращала никакого внимания, - рассказала "КП в Коми" местная жительница (не пожелала назвать имя и фамилию).

Рядом с открытым колодцем есть тропинка, сотни людей ежедневно проходили рядом с опасным местом. На месте Вероники мог оказался любой другой человек.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Сегодняшний инцидент с шестилетней Вероникой открыл людям правду, которая скрывалась от них не один год.

- Эта доска лежала там уже давно, года два или даже три. Никогда бы не подумала, что под этой дощечкой находится открытый люк. Это же ужас какой-то! Сколько человек каждый день проходят здесь мимо, сколько детей бегают возле этого дома! На месте Вероники мог оказаться любой человек! - с трудом сдерживает эмоции Елена Тимушева, жительница дома №3 по ул.Школьной.

Елена - соседка семьи пострадавшей девочки. Женщина как и все остальные жильцы дома шокирована и возмущена до глубины души.

- Детям играть негде, вот они носятся по округе. Посмотрите на наш двор - где здесь играть? - задала риторический вопрос Елена, указывая на незврачную песочницу, с которой соседствуют вкопанные в землю покрышки.

И это типичный двор сыктывкарской окраины - ни качелей, ни горки, ни прочих радостей для ребятни. Под детскую площадку отведено всего-ничего - 10 квадратных метров.

Унылый двор сыктывкарской окраины. Детям здесь скучно.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Стояла по шею в грязной воде

Стоит ли удивлятся тому, что местная ребятня постоянно носится по округе. Вот и Вероника, играя сегодня подружками в догонялки, убежала к соседнему дому. Девочка поскользнулась на доске, шаткое покрытие колодца перевернулось, и ребенок упал на самое дно ямы. Все произошло так быстро, что Вероника в беседе с нашим корреспондентом не смогла вспомнить всех деталей инцидента.

- Я побежала и упала, у меня вывернулась нога, а дальше я уже ничего не помню, - с трудом рассказала нашему журналисту девочка, еще не отошедшая от стресса.

В колодце Вероника изо всех сил начала звать на помощь. Ее крики услышала в открытое окно женщина, проживающая на первом этаже дома №1. Она тут же бросилась на помощь и вытащила ребенка. Девочку всю тресло от страха, от шока она не могла вымолвить ни слова.

- Она была вся грязная и сырая. Мне сказали, что Вероника стояла по шею в грязной воде, вокруг нее плавали пластиковые бутылки, окурки и мусор. Дно этого колодца зыбкое - месиво песка и грязи - ее уже начало затягивать в эту трясину, - рассказывает Юлия, мама пострадавшей девочки.

Девочка провалилась в колодец, заполненный грязной водой с бутылками, окурками и мусором. К счастью, малышка отделалась ссадинами и ушибами.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Маленькая Вероника еще час не могла прийти в себя, а первое что смогла выговорить было: "Мама, я там шапочку потеряла". Ребенка отпаивали успокоительными, приводили в порядок, показали врачам. К счастью, она отделалась лишь ссадинами и ушибами, поэтому Юлия отказалась везти дочь в больницу.

Кто ответит?

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники "Сыктывкарского водоканала" и "Ростелекома". Оказалось, что люк относился к связистам. Рабочие "Ростелекома" отнесли доску, служившую крышкой для люка, туда, где ей и место: к мусорным бакам. Люк укрепили цементом, увенчали сигнальным "треугольником" и оградили лентами.

Вот этой прямоугольной доской был закрыт люк. После происшествия с девочкой рабочие отнесли доску к мусорным бакам.Фото: Алиса КОЗЛОВА

По поводу причин инцидента телекоммуникационная компания выдвигает собственную версию: люк был украден. В пресс-службе ПАО нашему журналисту заявили, что их специалистов не имеют возможности каждый день объезжать город и проверять каждый люк. Граждане сами должны проявляться инициативу и сообщать в МЧС или в "Ростелеком" о фактах отсутствия крышек на колодцах.

В то же самое время, Следственный комитет заинтересовался инцидентом с провалившейся в колодец девочкой. Уже началась доследственнся проверка, сотрудники СК допрасили очевидцев происшествия и пострадавшую, осмотрели место ЧП.

После случая с Вероникой, провалившейся в колодец, городские власти потребовали провести масштабную ревизию всех колодцев.

Хочется верить, что чудом уцелевшая девочка будет первой и последней жертвой открытого люка для нынешнего лета.