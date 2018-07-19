2018-07-19T15:44:52+03:00
Происшествия

Власти Сыктывкара после случая с падением девочки в люк требуют провести ревизию всех колодцев

Поручения направлены всем предприятиям, имеющим люки
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.bryansknovosti.ruФото: www.bryansknovosti.ru
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Руководство столицы Коми оперативно отреагировало на происшествие, случившееся сегодня на улице Школьной в близи дома №3, где шестилетня девочка упала в открытый колодец. Как оказалось, объект принадлежал Сыктывкарским телефонным сетям - подразделению ПАО "Ростелеком". После инцидента мэрия потребовала провести ревизию всех колодцев города.

По поручению мэра Сыктывкара Валерия Козлова, городская администрация направила соответствующее поручение всем предприятиям, имеющим в управлении ревизионные люки коммуникаций – Коми филиал ПАО «Ростелеком», ОАО «Сыктывкарский водоканал», Филиал Коми ПАО «Т-Плюс» и МКП «Жилкомсервис». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

Сигнал о происшествии поступил в городскую Единую диспетчерскую службу сегодня в 11:19, незамедлительно информация была передана собственнику люка – предприятию «Ростелеком» – ремонтная бригада которого сразу же выехала на место. В 12:25 колодец был закрыт временным настилом. По имеющимся сведениям, крышка люка данного колодца была похищена.

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