Следственный комитет заинтересовался происшествием с девочкой, упавшей в колодец
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Сегодня в Сыктывкаре упала в открытый колодец, крышку от которого украли
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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту падения девятилетней девочки в колодец. Инспекция была организована по сообщениям СМИ об этом инциденте.
Следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также установление виновных в случившемся лиц.
Напомним, что сегодня в местечке Лесозавод маленькая девочка упала в открытый колодец, крышку от которого украли. Это случилось на Школьной улице рядом с домом № 3. В итоге, девочку спасла соседка, услышавшая крики.
Городские власти после этого случая также инициировали проверку.