2018-07-20T09:22:01+03:00
Общество

Следственный комитет заинтересовался происшествием с девочкой, упавшей в колодец

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Сыктывкаре упала в открытый колодец, крышку от которого укралиСегодня в Сыктывкаре упала в открытый колодец, крышку от которого украли
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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту падения девятилетней девочки в колодец. Инспекция была организована по сообщениям СМИ об этом инциденте.

Следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также установление виновных в случившемся лиц.

Напомним, что сегодня в местечке Лесозавод маленькая девочка упала в открытый колодец, крышку от которого украли. Это случилось на Школьной улице рядом с домом № 3. В итоге, девочку спасла соседка, услышавшая крики.

Городские власти после этого случая также инициировали проверку.

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