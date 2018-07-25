2018-07-25T15:10:30+03:00
Общество

Осторожно, люки! Где в Коми может провалиться ваш ребенок?

Топ самых опасных люков республики
Дарья ЮДИНА
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В Коми много "нерабочих" люковВ Коми много "нерабочих" люковФото: Дарья ЮДИНА
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В последнее время в республике участились несчастные случаи, в которых жертвами становятся дети. Так, в Сыктывкаре первоклассник выпил вместо лимонада средство для посудомоечной машины, в Эжве из окна едва не выпала годовалая девочка, недалеко от Ыба утонул подросток. На прошлой неделе к пугающей тенденции «присоединилось» падение девочки в люк. Наш корреспондент прогулялся по Сыктывкару с фотоаппаратом и «прошерстил» соцсети. Как вывод — таких опасных люков, куда ребенок может рухнуть, по республике «раскидано» немало.

Так, в Сыктывкаре на Первомайской улице есть огромная по глубине расщелина рядом с бетонной плитой.

"Расщелина" на Первомайской улице Фото: Дарья ЮДИНА

"Расщелина" на Первомайской улицеФото: Дарья ЮДИНА

Рядом с Республикансим стадионом тоже есть потенциально травмоопасное место, куда с легкостью может рухнуть ребенок.

Травмоопасное место рядом с Республиканским стадионом Фото: Дарья ЮДИНА

Травмоопасное место рядом с Республиканским стадиономФото: Дарья ЮДИНА

Жители деревянных домов на Интернациональной улице, которые самостоятельно качают воду, рискуют застрять в "кроличьей яме", которую прикрывают трухлявые дощечки.

"Колодец" на Интернациональной улице Фото: Дарья ЮДИНА

"Колодец" на Интернациональной улицеФото: Дарья ЮДИНА

Если не застрянешь, то поцарапаешься: из дыры торчит ржавая проволока.

Из дыры также торчит проволока Фото: Дарья ЮДИНА

Из дыры также торчит проволокаФото: Дарья ЮДИНА

А чтобы заметить отверстие возле другого люка во дворе дома на Первомайской улице придется щурить глаза, потому что её "маскирует" трава.

"Прореху" прикрывала трава Фото: Дарья ЮДИНА

"Прореху" прикрывала траваФото: Дарья ЮДИНА

Люк на улице Красных партизан "закрыли" конусом.

Люк на улице Красных партизан. Фото из соцсети.

Люк на улице Красных партизан. Фото из соцсети.

Рабочие в Инте вообще не заботятся о безопасности: в шесть вечера одна из подписчиц известного городского паблика сделала фото люка без крышки возле дома на улице Горького.

Фото из паблика "Хэллоу, Инта"

Фото из паблика "Хэллоу, Инта"

Сотрудники городских служб просто оставили все как есть, не расставив предупреждающие знаки.

Фото из паблика "Хэллоу, Инта"

Фото из паблика "Хэллоу, Инта"

Кстати, получить травму можно не только не заметив люк без крышки. Так, дорожка возле дома на улице Карла Маркса просто пестрит выбоинами и заплатками. Возле входа одного из подъездов жителей вообще поджидает дыра.

Подъезд дома на улице Карла Маркса Фото: Дарья ЮДИНА

Подъезд дома на улице Карла МарксаФото: Дарья ЮДИНА

Дырявый асфальт Фото: Дарья ЮДИНА

Дырявый асфальтФото: Дарья ЮДИНА

Напомним, что на прошлой неделе в четверг в люк, крышку от которого украли, упала девочка. После это городские власти поручили предприятиям провести ревизию всех колодцев, а инцидентом заинтересовался Следственный комитет Коми. Жители Кортекросского района также жалуются на опасные люки.

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