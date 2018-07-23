2018-07-23T13:30:12+03:00
Общество

В Корткеросе вблизи жилого дома стоит люк с большой дырой

Рядом с опасным колодцем ходят люди и играют дети
Алиса КОЗЛОВА
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Колодец закрыт крышкой с огромной дыркой.Колодец закрыт крышкой с огромной дыркой.Фото: предоставлено читателем.
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После случая с шестилетней сыктывкаркой, упавшей в открытый люк, в редакцию "КП в Коми" обратилась жительница Корткероса и рассказала, что в их селе также действует колодец с неисправной крышкой.

Колодец расположен близи жилого дома на улице Набережной-10б, около первого подъезда.

- Здесь постоянно ходят люди и играют дети. Почему никто до сих пор не отремонтировал крышку этого люка, - высказала свое возмущение читательница.

Напомним, на прошлой неделе Сыктывкар шокировала новость о том, что Лесозаводе вблизи дома на ул.Школьной-3 в открытый люк упала шестилетняя Вероника. Девочка отделалась ушибами и ссадинами, но пережила серьезный стресс. Мама пострадавшей отказалась вести ее в больницу. После инцидента мэрия столицы Коми потребовала провести ревизию всех городских колодцев.

Рядом с опасным местом ходят люди и играют дети Фото: предоставлено читателем.

Рядом с опасным местом ходят люди и играют детиФото: предоставлено читателем.

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