В Корткеросе вблизи жилого дома стоит люк с большой дырой

23 Июль 11:43 2018-07-23T13:30:12+03:00

Рядом с опасным колодцем ходят люди и играют дети

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После случая с шестилетней сыктывкаркой, упавшей в открытый люк, в редакцию "КП в Коми" обратилась жительница Корткероса и рассказала, что в их селе также действует колодец с неисправной крышкой.

Колодец расположен близи жилого дома на улице Набережной-10б, около первого подъезда.

- Здесь постоянно ходят люди и играют дети. Почему никто до сих пор не отремонтировал крышку этого люка, - высказала свое возмущение читательница.

Напомним, на прошлой неделе Сыктывкар шокировала новость о том, что Лесозаводе вблизи дома на ул.Школьной-3 в открытый люк упала шестилетняя Вероника. Девочка отделалась ушибами и ссадинами, но пережила серьезный стресс. Мама пострадавшей отказалась вести ее в больницу. После инцидента мэрия столицы Коми потребовала провести ревизию всех городских колодцев.