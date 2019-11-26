В Коми ушел из жизни известный альпинист, писатель и журналист Сергей Журавлев

Сегодня, 26 ноября, в Сыктывкаре после продолжительной болезни ушел их жизни известный альпинист, журналист, писатель, поэт, драматург Сергей Журавлев. Похороны состоятся в четверг, 28 ноября.

В последние годы Сергей Журавлев мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Близких, друзей, почитателей творчества, альпинистов, туристов и коллег-журналистов ошеломила новость о его смерти. Никто не верил, что Сергей Васильевич уйдет на 62-м году жизни. Казалось, что он организует еще не одну экспедицию, научит еще не одного начинающего альпиниста слушать и понимать горы, напишет еще не одно стихотворение, выпустит не одну книгу… 11 ноября он отпраздновал день рождение, а 12 ноября сообщил о планах организовать альпинистские сборы в Крыму в районе горы Ай-Петри.

«Ты же борец, ставь ногу вот сюда и все получится», - говорил Сергей Васильевич начинающим альпинистамФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Долгие годы Сергей Журавлев был организатором экспедиции «Полярные горы». Благодаря этому проекту дети учились жить в дикой природе, быть туристами и альпинистами, исследователями Арктики и первооткрывателями новых маршрутов. «КП-Коми» побывала в этой экспедиции. Репортаж об этом вы можете прочитать вот тут.

НАША СПРАВКА

Сергей Васильевич Журавлев родился 11 ноября 1958 года в городе Иваново Ивановской области в семье поэта Василия Журавлева-Печорского. Детские годы он провел на родине отца в Усть-Цильме. В 1967 году семья переехала в Сыктывкар. После окончания восьми классов средней школы №37 поступил в Новочеркасский геологоразведочный техникум. Служил в армии на территории Дагестана. После демобилизации приобрел в Сыктывкаре специальность тренера по альпинизму и туризму.

Первым и единственным в республике получил разряд кандидата в мастера по альпинизму. Работал тренером в горах Северной Осетии, Приэльбрусья, Тянь-Шаня. По признанию поэта, он «ходил в горы для самоочищения от быта и суеты, чтобы попытаться понять значение слова «человек». В 1990 году поступил в Литературный институт имени А.М.Горького, который закончил в 1995 году. Принят в Союз писателей России в январе 1999 года. Сергей Журавлев - стипендиат Главы Республики Коми в области журналистики. Национально-драматический театр Коми поставил его пьесу «Ош вир». В ноябре 2002 года по его пьесе театр оперы и балета поставил пьесу «Ош рöдвуж». Автор романа «Зырянский крест». Произведения Сергея Васильевича опубликованы на венгерском, финском, коми и английском языках.

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