2019-11-26T10:52:02+03:00
Общество

В квартиру ухтинки пробрался енот

Женщина обрадовалась незваному гостю
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В квартиру ухтинки пытался пробраться енот. Фото Елены КореньВ квартиру ухтинки пытался пробраться енот. Фото Елены Корень
Изменить размер текста:

В ухтинских пабликах появились забавные фотографии и видео с енотом, который через вентиляционное отверстие попытался пробраться в квартиру местной жительницы. Пухлый зверек изо всех сил пытался пролезть через маленькую для него вытяжку. Женщина в это время подбадривала енота и обещала угостить чем-нибудь вкусным, если он вылезет.

В гости к ухтинке пришел енот. Видео Елены Корень.

В итоге, незваный гость все-таки смог вылезти. Вызволить животное удалось не сразу из-за его веса: хозяин енота потом сказал, что его питомец весит 15 килограмм. Освободившийся зверек получил свою награду: енота угостили молоком и сырниками, а после отдали законному владельцу. Сейчас он уже находится дома.

Пухлый зверек долго не мог вылезти. Фото Елены Корень

Пухлый зверек долго не мог вылезти. Фото Елены Корень

Напомним, что это не первый случай, когда жители Коми невольно сталкиваются с животными. Так, под Сыктывкаром лиса начала охотиться на дворового кота. Близость человеческого жилья её при этом не отпугнула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Сыктывкаром дикая лиса устроила охоту на дворового кота

Жители Пичипашни не знают, как справится с наглой хищницей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Уроженка Сыктывкара выпустила первый тизер фильма про перевал Дятлова и Маньпупунер
Усть-цилемский убийца-расчленитель спрятал труп жертвы в яме уличного туалета
В Коми наконец-то устаканится погода
Сыктывкарец пытался спасти женщину, упавшую в люк, и умер
В этом году в Коми построили 888 частных домов
В Усть-Вымском районе трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под УАЗ
На пожаре в Ижемском районе погибли два человека
Под Ухтой столкнулись две легковушки: погибла 20-летняя девушка
В 2020 году в Коми подорожает электроэнергия
Лыжник из Коми занял второе место на Кубке России
Сыктывкарцев просят помочь погорельцам с улицы Депутатской
Число претендентов на пост сыктывкарского мэра осталось прежним
Экстремал из Коми выиграл машину в лотерею
В Воркуте неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо ребенку
Температура на выходных в Коми подскочит вверх
В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения
А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек