В квартиру ухтинки пробрался енот

В ухтинских пабликах появились забавные фотографии и видео с енотом, который через вентиляционное отверстие попытался пробраться в квартиру местной жительницы. Пухлый зверек изо всех сил пытался пролезть через маленькую для него вытяжку. Женщина в это время подбадривала енота и обещала угостить чем-нибудь вкусным, если он вылезет.

В гости к ухтинке пришел енот. Видео Елены Корень.

В итоге, незваный гость все-таки смог вылезти. Вызволить животное удалось не сразу из-за его веса: хозяин енота потом сказал, что его питомец весит 15 килограмм. Освободившийся зверек получил свою награду: енота угостили молоком и сырниками, а после отдали законному владельцу. Сейчас он уже находится дома.

Пухлый зверек долго не мог вылезти. Фото Елены Корень

Напомним, что это не первый случай, когда жители Коми невольно сталкиваются с животными. Так, под Сыктывкаром лиса начала охотиться на дворового кота. Близость человеческого жилья её при этом не отпугнула.

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