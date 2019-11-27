2019-11-27T14:38:12+03:00
Общество

"Расплавились даже люстры": многодетным погорельцам из Сыктывкара нужна помощь

Семье Нестеровых предстоит капитальный ремонт квартиры
Таисия Попвасева
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Мебель и техника не подлежат восстановлению. Фото: Людмилы НестеровойМебель и техника не подлежат восстановлению. Фото: Людмилы Нестеровой
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В воскресенье, 24 ноября, в Сыктывкаре в квартире Людмилы и Алексея Нестеровых произошло короткое замыкание, и в считанные минуты огонь охватил помещение. Пожар потушили оперативно, однако значительная часть вещей, стены оказались повреждены. Сыктывкарцы просят помощи у земляков: такой обширный ремонт многодетная семья не потянет.

Инцидент случился на улице Морозова в первой половине дня. Людмила, Алексей и их четверо детей в момент возгорания дома отсутствовали.

- В этот день около 10 утра я ушла со старшими детками на фестиваль для мам, а муж с младшей дочкой в 13.30 вышли из дома в гости к бабушке, - вспоминает Людмила. - Все в квартире было выключено. А затем произошло короткое замыкание, и почему-то не сработал автомат в щитке подъезда, искры вызвали пламя. Вся техника в доме после замыкания вышла из строя.

фото из архива семьи Нестеровых

фото из архива семьи Нестеровых

Примерно в 15.20 с семьей связались соседи, сообщили об эвакуации всего подъезда. Придя домой, Нестеровы увидели, что их уютная квартира превратилась в халупу. По словам Людмилы, температура при пожаре была настолько высокой, что расплавились даже люстры. Дорогая техника уже не подлежит восстановлению. Благо, что одежда и документы сохранились. На время ремонта Нестеровы разместились у родни, но на восстановление квартиры уйдет много времени, сил и денег.

Людмила и Алексей просят неравнодушных жителей Сыктывкара помочь материально, чтобы их дружная семья скорее могла вернуться домой. Для родителей четырех детей, трех дочерей и сына, капитальный ремонт обойдется в огромную для них сумму. И многие жители города уже откликнулись на призыв о помощи.

- Люди пишут, что могут дать одежду, обувь и материалы на ремонт. Но пока мы активно занимаемся очисткой квартиры и взять это не можем, - говорит Людмила Нестерова. - Одежду отстирываем, и пока не ясно, все ли сохранилось. Как только появится четкое понимание, что нужно ещё сделать, и какие вещи нужны, я сообщу отдельно тем, кто вызвался помочь. Мы рады любой помощи, любая сумма важна, с миру по нитке, или просто пожеланий добрых слов будет достаточно для нас.

Если вы желаете помочь семье Нестеровых, контакты и реквизиты указаны на странице Людмилы в социальной сети ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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