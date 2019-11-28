2019-11-28T09:31:20+03:00
Общество

Водитель из Ухты был пьян во время ДТП, которое унесло жизни трех человек в Архангельской области

В аварии погибли три молодые девушки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото change.orgФото change.org
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15 ноября в Котласе ухтинец на Audi Q3 выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Polo, в которой находилось три девушки — все они погибли. Оказалось, что предполагаемый виновник аварии был пьян, сообщает 29.ru со ссылкой на УГИБДД Архангельской области.

Как сообщала Госавтоинспекция, около девяти вечера 15 ноября на окружном шоссе в Котласе водитель Audi Q3 допустил выезд на встречную полосу, что привело к столкновению со встречным Volkswagen Polo. Ехавшие в Polo три девушки – 20-ти, 21-го и 24-х лет - погибли. Водитель и пассажир Audi госпитализированы.

Заведено уголовное дело, но люди опасаются, что предполагаемый виновник аварии может избежать наказания. Они создали петицию, чтобы попытаться повлиять на ситуацию. В частности, люди просят - суд над мужчиной был открытым, чтобы «никакие связи не могли позволить избежать уголовной ответственности за это преступление», они требуют максимального наказания для предполагаемого виновника ДТП. На момент публикации статьи петицию подписали 5 тысяч человек.

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Люди пытаются обратить внимание органов власти, что аварию нельзя оставлять без внимания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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