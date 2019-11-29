Врачи-специалисты Коми обсуждают вопросы профилактики СПИДа

Сегодня, 29 ноября, в Сыктывкаре проводится республиканская научно-практическая конференция «Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции как стратегическое направление профилактики и противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике Коми». Мероприятие приурочено к 30-летию Службы профилактики ВИЧ-инфекции в Коми и Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Консультативно-диагностический центр Республики Коми стал площадкой для профессионального общения врачей-специалистов медицинских организаций региона по широкому кругу вопросов, связанных с диагностикой и профилактикой ВИЧ-инфекции.

Делегаты конференции, порядка 70 специалистов, принимают участие в деловых профессиональных слушаниях, дискуссиях, а также имеют возможность активного обмена опытом в следующих вопросах: обеспечение ранней диагностики как основы профилактики ВИЧ-инфекции в Коми, актуальные вопросы лабораторного обследования, эпидемиологические показания к наблюдению, организация иммунопрофилактики и противоэпидемических мероприятий и многих других.

Консультативно-диагностический центр Республики Коми стал площадкой для профессионального общения врачей-специалистов медицинских организаций региона.Фото: Елена Сергеева

— Конечно же, первую скрипку в диагностике ВИЧ играют врачи-инфекционисты. Но в этом вопросе обязаны толково разбираться и участковый терапевт, и участковый педиатр, — свою позицию «КП-Коми» высказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Сергей Поган. — В симптомах должны разбираться врач-акушер в женской консультации, врач-педиатр в детской поликлинике, врач в детской республиканской и любой иной больнице. Не должен пропустить признаки ВИЧ врач-хирург, врач-дерматовенеролог, врач-нарколог и врач-фтизиатр. Мы должны быть подкованы максимально — со всех сторон и на всех уровнях. Если какой-то профиль медпомощи будет пропущен, это будет слабое звено, которые может принести огромный риск. Абсолютно любой врач должен ориентироваться в симптомах и профилактике СПИДа и знать, что нужно делать в той или иной ситуации.

*** Конференция проводится в соответствии с Планом конференций Министерства здравоохранения Республики Коми на 2019 год, в целях обеспечения и дальнейшего совершенствования эпидемиологического слежения, профилактики, диагностики ВИЧ-инфекции, оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в Республике Коми и в рамках проведения мероприятий Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря).