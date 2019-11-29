В Сыктывкаре прошло взвешивание и «дуэль взгядов» бойцов международного турнира Parma Fights

В Сыктывкаре прошла официальная церемония взвешивания и традиционные «дуэли взглядов» участников юбилейного турнира Parma Fights. Мы побывали на мероприятии и принесли фоторепортаж.

В КСЦ «Ренова» участники турнира прошли обязательную процедуру взвешивания, чтобы выяснить не превышают ли они допустимый лимит в своей весовой категории. Это довольно ответственное мероприятие, в некоторых случаях спортсмены даже раздеваются донага — каждый лишний грамм может стать решающим. Однако в Сыктывкаре все прошло спокойно.

Необычная дуэль — попытка разглядеть слабости противникаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

После традиционного взвешивания прошла обязательная «дуэль взглядов» - будущие соперники на ринге несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Как правило, необычная дуэль — попытка разглядеть слабости противника.

В кадре - Вадим Малыгин из Сыктывкара и Байболот Эргешбаев из КиргизииФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Иногда человек неосознанно мельчайшими движениями мышц лица выдает свои чувства и намерения. Например, от напряжения у сыктывкарского бойца Вадима Малыгина пульсировала венка. Однако в этом году не было агрессии — бойцы были непоколебимо спокойны, собраны и даже доброжелательны.

Бойцы были непоколебимо спокойны, собранны и даже доброжелательныФото: Наталия БЕШКАРЕВА

А вот в прошлом году без перчинки не обошлось — гость турнира Байыш Абдраитов из Кыргызстана оттолкнул сыктывкарца Геворга Киракосяна. Но, к счастью, дальше словесной перепалки дело не пошло.

Участники турнира прошли обязательную процедуру взвешиванияФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Отметим также, что этом году турнир пройдет уже в десятый раз. Он подарит зрителям 12 зрелищных боев. Главный бой турнира — Вадим Малыгин из Сыктывкара против спортсмена из Киргизии Байболота Эргешбаева.

Одним из самых ярких событий турнира станет противостояние сыктывкарки Валерии Гвардиной и спортсменки из Кыргызстана – Айгуль Абдувахид КызыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Одним из самых ярких событий турнира станет противостояние сыктывкарки Валерии Гвардиной и спортсменки из Кыргызстана – Айгуль Абдувахид Кызы. В прошлом году Валерия сразилась с известной «пацанкой» Валерией Матвеевой, ее она положила на лопатки спустя 15 секунд после начала боя.

Турнир начнется 30 ноября в 18-00. Место проведения - КСЦ Ренова. Программа тут.

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