В Усинске наградили победителей грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Сертификатами на получение грантов отмечены авторы 70 инициатив, принявшие участие в юбилейном, XV Конкурсе социальных и культурных проектов компании. Традиционно Конкурс проводился по трем номинациям: «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология».

– В этом году поступило рекордное количество заявок на участие, при этом серьезно улучшилось их качество, – отметила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская. – Искренне поздравляю всех с победой. Уверена, что вы реализуете свои проекты на достойном уровне.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология».

На средства грантов, например, приобретут новое техническое оборудование для планетария в Ухте, откроют компьютерные классы в школе города Печоры и Нижне-Одесском доме-интернате для престарелых и инвалидов, продолжат реализацию проектов по обучению робототехнике в детских садах и школах Республики Коми, оборудуют творческую мастерскую в Ненецком округе.

Наибольшее количество инициатив на Конкурс было представлено Усть-Цилемским районом, и в ЛУКОЙЛ-Коми приняли решение о поощрении муниципалитета дополнительным грантом на реализацию еще одного проекта, представленного районной общественной организацией ветеранов.

В рамках церемонии вручения сертификатов прошел семинар, на котором своими идеями делились авторы проектов, не раз принимавшие участие в конкурсе.

В рамках церемонии вручения сертификатов также состоялся семинар, в ходе которого своими идеями и предложениями поделились авторы проектов, неоднократно принимавшие участие в конкурсе. Обсудили и тенденции конкурса последних лет, в частности, когда поддержку получают проекты с синергетическим эффектом. Для реализации таких идей требуется средства, превышающие максимальный размер гранта, поэтому нефтяники поддерживают сразу несколько инициатив, посвященных одному проекту.

Трогательным моментом встречи стало видеообращение учеников Кожвинской школы: ребята поблагодарили нефтяников за грант, который позволит оборудовать в школе лингафонный кабинет.