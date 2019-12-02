Опубликовано видео с места ДТП, где Chevrolet протаранил автобус с пассажирами

Сегодня утром, 2 декабря, в Сыктывкаре легковушка врезалась в автобус. В аварии пострадали три человека. Последствия ДТП попали на видеорегистратор авто сыктывкарца Сергея Фролова.

Как сообщали в отделении пропаганды ГИБДД по Сыктывкару, водитель за рулем Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения и протаранил автобус. На видео, которое опубликовал сыктывкарец на странице сообщества поселка Краснозатонский в VK, можно заметить, как сильно иномарка пострадала от столкновения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/747288" frameborder="0"></iframe> ДТП на 8 километре автодороги Сыктывкар-Корткерос.Автор видео - Сергей Фролов/паблик поселка Кранозатонский

Оказывается, это уже не первое ДТП за последние несколько дней на участке между поселками Краснозатонский и Выльтыдор.

- За два дня произошло три аварии! Еще вчера, 1 декабря, на этом участке столкнулись Lexus и Nissan. Не пора ли дорожникам задуматься? - пишут жители пригорода.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, около 9:08 на 8 километре автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск» водитель Chevrolet врезался в ПАЗ. В ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, это водитель водитель Lanos, водитель ПАЗа и 60-летняя пассажирка автобуса. Как сообщили на Сыктывкарской станции скорой помощи, мужчины от госпитализации отказались, а женщину доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель из Ухты был пьян во время ДТП, которое унесло жизни трех человек в Архангельской области

Люди даже создали петицию, что предполагаемый виновник аварии не ушел от правосудия (подробности).

В Ижемском районе пьяный полицейский на авто врезался в дом и сбежал

Сначала правоохранитель заявлял, что аварию устроила его мать (подробности).