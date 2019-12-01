2019-12-01T11:54:02+03:00
Общество

Пожар на ухтинской шахте потушили

Она загорелась еще 24 ноября
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КомиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми
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В субботу, 30 ноября, пожар на ухтинской шахте «Яреганефть» ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Напомним, что 24 ноября в шахте «Яреганефть» начался пожар. Тогда в шахте находились 45 человек. 42 шахтера эвакуировались самостоятельно, ещё одного спасли. Следственный комитет после проверки обстоятельств пожара возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

По данным МЧС, полностью ликвидировать пожар удалось в 22.15. После случившегося аварийный участок проветрили. Газовоздушную смесь в этом районе проанализировали и выяснили, что пожарных газов там нет. Сейчас там откачивают воду и ищут пострадавших. Работает восемь отделений ВГСЧ, работа организована посменно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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