Пожар на ухтинской шахте потушили

В субботу, 30 ноября, пожар на ухтинской шахте «Яреганефть» ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Напомним, что 24 ноября в шахте «Яреганефть» начался пожар. Тогда в шахте находились 45 человек. 42 шахтера эвакуировались самостоятельно, ещё одного спасли. Следственный комитет после проверки обстоятельств пожара возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

По данным МЧС, полностью ликвидировать пожар удалось в 22.15. После случившегося аварийный участок проветрили. Газовоздушную смесь в этом районе проанализировали и выяснили, что пожарных газов там нет. Сейчас там откачивают воду и ищут пострадавших. Работает восемь отделений ВГСЧ, работа организована посменно.

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