2019-12-02T11:21:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре легковушка врезалась в пассажирский автобус, есть пострадавшие

Водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и выехал на встречку
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из паблика «Максаковская правда»Фото из паблика «Максаковская правда»
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В Сыктывкаре столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой.

Авария произошла на трассе между пригородными поселками Краснозатонский и Выльтыдор. Пока подробности ДТП были неизвестны, проезжающие мимо автолюбители фотографируют ее последствия — поврежденную иномарку и стоящий на середине проезжей части.

Как позже прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару, сообщение об аварии поступило в дежурную часть 9:08. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos ехал по автодороге «Сыктывкар-Троицко-Печорск» со стороны Корткероса в направлении Сыктывкара. На 8 километре трассы он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ПАЗ, который следовал маршрутом №115 (Корткерос-Сыктывкар).

В момент аварии в автобусе находилось 6 человек. Пока известно о трех пострадавших — по предварительным данным, водитель Lanos получил травму головы, живота и ноги, водитель автобуса — травму поясничного отдела позвоночника, Кроме того, в аварии пострадала 60-летняя женщина, у нее травма головы под вопросом.

Как уточнили на Сыктывкарской станции скорой помощи, два человека от госпитализации отказались, а одного госпитализировали. Медики говорили, что «легковушка прыгнула под автобус».

Фото из паблика «Максаковская правда»

Фото из паблика «Максаковская правда»

Фото из паблика «Максаковская правда»

Фото из паблика «Максаковская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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