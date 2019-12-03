В Сыктывкар привезли главную новогоднюю елку республики

Новогоднюю елку, которая украсит Стефановскую площадь столицы Коми, доставили сегодня ночью в Сыктывкар. В эти минуты работники предприятия «Жилкомсервис» устанавливают символ нового года.

Сегодня утром жители столицы могут полюбоваться, как на главной площади республики водружают главный новогодний символ. 22-метровую зеленую красавицу нашли в селе Кожмудор в Усть-Вымском районе. Транспортировали символ года аккуратно - елка сохранила свою пушистость. Особенно поражает ее обильно усыпанная шишками верхушка.

Как рассказал бригадир участка предприятия «Жилкомсервис» Александр Попов, елку должны установить до обеда. Сейчас рабочие крепят тросы, чтобы поднять зеленую красавицу и закрепить ее на постаменте.

Кстати, новогодние городки и елки вскоре появятся в микрорайоне Орбита на Покровском бульваре, микрорайонах Давпон, Верхний и Нижний Чов, Лесозавод, пригородных посёлках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ. При этом в Краснозатонском и в Верхней Максаковке установят 8-метровые искусственные ели.

Символ нового года должны установить в течение дняФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рабочие трудятся не покладая рукФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Александр Попов устанавливает новогодние елки уже 15 летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сразу после установки елки начнут возводить ледовый городокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, что к Новому году Стефановская площадь превратится в царство Снежной королевы. Вокруг центральной 22-метровой ели сделают ограждение в виде ледяных плит с изображением рельефа северного ветра и ледяных кристаллов.

В игровой зоне под названием «Маленькие разбойники» устроят ледяной лабиринт «Пещера разбойницы». Он будет украшен световыми фигурами лесных зверей: зайчика, лисички, птички и мышки. В зоне отдыха и релакса «Волшебный сад» уютно-романтичную атмосферу обеспечат светящиеся цветы и деревья со скамейками. Завершить оформление новогоднего городка подрядчик должен до 22 декабря.

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