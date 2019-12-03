Гробы на санях: в Печоре умерших не могут достойно похоронить из-за нечищенных дорог

В пабликах Печоры появился возмущенный пост местной жительницы. Женщина рассказала о заваленных снегом дорогах на кладбище в поселке Белый-Ю. Скорбящие люди не могут достойно проститься с умершими. Они вынуждены тащить гроб до могилы на санях и добираться до места захоронения либо утопая в снегу, либо идя след в след. При этом за чистку дороги, как сообщает жительница Печоры, родственники заплатили почти тысячу рублей.

Кладбище в Печоре.

- В субботу, 30 ноября, мы собрались на кладбище в Белом-Ю, чтобы похоронить родственника. При въезде на кладбище катафалк стал буксовать. У всех захватило дух, что сейчас застрянем. Но мы ещё не знали и не могли предположить, что нас ждёт впереди. Когда мы вышли из автобуса, увидели гору снега и практически непроходимую дорогу, по которой нужно было добраться до могилы. Взгляд упал на сани, которые стояли тут же на снегу. Подошли работники кладбища и пояснили, что трактор прочистил только два сектора и уехал. Тракторист сказал, что у него выходной. Все и так были расстроены, а от такой ситуации было очень жутко. Городское кладбище находится на содержании города Печоры. Так почему же у чиновников такое хамское отношение к своим обязанностям и к людям, живущим в нашем городе? - недоуменно вопрошает жительница Печоры.

Нечищенные дороги на кладбище в Печоре.

На видео, которые сняла автор поста, видно, как работники кладбища тащат гроб на санях. А следом за ними родные и друзья умершего, утопая по колено в снегу, пытаются добраться до могилы. Жители Печоры не смогли нормально проститься с дорогим человеком, который отошел в мир иной. Некоторые остались в автобусе, так как из-за плохого самочувствия не смогли бы добраться до места захоронения по этой снежной целине.

Гроб тащат на санях в Печоре.

При этом печорцы перед похоронами заплатили за уборку снега на кладбище почти тысячу рублей. Но результата никакого не увидели. В администрации Печоры помощник руководителя пояснил «КП в Коми», что «по этому вопросу комментарии давать не уполномочен». Наше издание будет следить за ситуацией и отправит в мэрию запрос, чтобы выяснить, кто виноват в нечищенных дорогах на городском кладбище.

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