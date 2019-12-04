2019-12-04T14:39:54+03:00
Общество

В Сыктывкаре из-за гололеда мужчина сломал пять ребер

Каждый день примерно 6-7 человек в столице Коми травмируются на скользких городских улицах
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Не всегда падение заканчивается ушибамиНе всегда падение заканчивается ушибамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Каждый день примерно 6-7 человек в Сыктывкаре травмируются на скользких городских улицах. Не всегда падение заканчивается ушибами. В понедельник, 2 декабря, 47-летний мужчина поскользнулся и сломал пять ребер, рассказали «КП-Коми» на Сыктывкарской станции скорой помощи.

С 1 по 3 декабря в сыктывкарскую скорую поступило 19 вызовов, связанных с гололедом. За неделю зафиксировали 48 обращений, это примерно 6-7 вызовов в день.

- На последней моей смене один из десяти вызовов был связан именно с гололедом. Мужчина поскользнулся на обледенелой неочищенной лестнице подъезда на улице Морозова. Горожанин сломал пять ребер, его госпитализировали, - рассказал заместитель главного врача Сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков.

Отметим, что недавно сыктывкарский изобретатель Василий Триндюк презентовал простое и эффективное приспособление для защиты от гололеда — войлочные стельки, которые можно прикрепить к подошве с помощью саморезов. Ноу-хау заинтересовало людей — было много не только отзывов, но и критики.

Правила поведения на улице в гололед

- Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги. Будьте предельно внимательны.

- Не держите руки в карманах! Когда руки в карманах, вам сложнее удерживать равновесие на скользкой поверхности, а при падении вы просто не успеете вынуть руки, чтобы сгруппироваться или за что-нибудь ухватиться.

- Старайтесь идти по снежной кромке на тротуарах.

- Старайтесь строить свой маршрут подальше от проезжей части.

- Нежелательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки, а на асфальте - наледи.

- Обходите места с наклонной поверхностью.

- Будьте предельно внимательны при переходе через проезжую часть дороги, ни в коем случае не перебегайте. Переходите дорогу исключительно по пешеходному переходу.

- Особую опасность в гололед представляют ступеньки. Спускаясь по скользкой лестнице, ставьте ногу вдоль ступеньки, так уменьшается возможность скольжения! И ни в коем случае не торопитесь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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