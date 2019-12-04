Адвокат экс-ректора УГТУ Николая Цхадая хочет обжаловать арест

Александр Проханов об обращении Дмитрия Певцова в образе Сталина - к Владимиру Познеру: Познер так и не стал нормальным гражданином России. У него не хватает совести

Великий писатель-буревестник - вслед за известным актёром - также с иронией и сарказмом прокомментировал скандальные заявления телеведущего