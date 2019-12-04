Адвокат экс-ректора УГТУ Николая Цхадая хочет обжаловать арест
Верховный суд Коми рассмотрит апелляционную жалобу от адвоката Николая Цхадая. Сторона защиты не согласилась с арестом экс-ректора Ухтинского государственного технического университета и намерена добиться изменения меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
Заседание состоится 9 декабря в 09.10.
Напомним, что президента ухтинского вуза задержали 21 ноября. Николая Цхадая подозревают в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в растрате. 22 ноября Сыктывкарский городской суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде двух месяцев ареста.
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ИСТОЧНИК KP.RU