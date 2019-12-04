2019-12-04T14:39:56+03:00
Общество

На кладбище в Печоре автомобиль снес памятник из-за нечищеных дорог

Горожане вынуждены тащить гробы до могил на санях
Дарья ЮДИНА
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Нечищенные дороги в Печоре не дают горожанам достойно проститься с усопшимиНечищенные дороги в Печоре не дают горожанам достойно проститься с усопшимиФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Жители Печоры продолжают страдать из-за нечищеных дорог на кладбище в поселке Белый-Ю. Горожанка рассказала, как куча неубранного снега помешала ей достойно похоронить мужа.

Хоронила мужа 30 ноября. Автобус забуксовал, вернее, просто съехал с дороги. Его попытались толкать мужчины, но безрезультатно. Автобус занесло на другую могилу. Памятник был снесен, — написала горожанка.

Напомним, что ранее другая жительница Печоры опубликовала пост с видео. На роликах видно, что гробы на кладбище в Печоре довозят до могил на санях, а люди вынуждены добираться до места, утопая по колено в снегу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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