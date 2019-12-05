Главного архитектора Воркуты вызвали на допрос в ФСБ

Главного архитектора Воркуты Владимира Иващенко вызвали на допрос в местный отдел УФСБ по Коми. Правоохранительные органы проверяют его деятельность до 2015 года, передает газета «Моя Воркута».

Владимир Иващенко уже 4 декабря написал заявление об увольнении по собственному желанию. Обязанности главного архитектора будет исполнять его заместитель. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, подробности уточняются.

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