2019-12-05T09:28:55+03:00
Общество

Главного архитектора Воркуты вызвали на допрос в ФСБ

Он может стать фигурантом уголовного дела
Дарья ЮДИНА
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Владимир Иващенко. Источник: заполярка-онлайн.рфВладимир Иващенко. Источник: заполярка-онлайн.рф
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Главного архитектора Воркуты Владимира Иващенко вызвали на допрос в местный отдел УФСБ по Коми. Правоохранительные органы проверяют его деятельность до 2015 года, передает газета «Моя Воркута».

Владимир Иващенко уже 4 декабря написал заявление об увольнении по собственному желанию. Обязанности главного архитектора будет исполнять его заместитель. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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