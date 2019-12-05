Новый квартал многоэтажек могут построить в сыктывкарской Орбите

В Сыктывкаре между Октябрьским проспектом и улицей Тентюковской могут построить 14-этажный жилой комплекс. Сегодня, 5 декабря, последний день общественных обсуждений о предоставлении разрешения на строительство этих многоэтажек.

Живущие или имеющие земельные участки в границах застраиваемой территории могут обратиться в мэрию и рассказать о своем согласии или несогласии видеть на этом месте жилой комплекс. Мэрия принимает предложения и замечания дистанционно с помощью электронной почты до 5 декабря.

Известно, что многоэтажный комплекс может появиться на последних свободных земельных участках Орбиты в сторону местечка Доручасток. Многоэтажки рассчитаны на 2002 человек и будут занимать площадь в 101 597 кв.м.

Однако общественники скептически относятся к появлению еще одной многоэтажки. Они считают, что вопрос развития социальной инфраструктуры (школы, детсадов) для жителей может остаться на втором месте.

- Система архитектуры советского времени, когда строился не только жилой комплекс, но и объекты социального назначения, ушла в прошлое. Сейчас же дома возводят крупные застройщики, которые совсем не обязаны думать о школах, детских садах, зонах отдыха, домах культуры для жителей строящихся многоэтажек, - рассуждают активисты сообщества «За комфортный Сыктывкар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нет - многоэтажкам, да - зонам отдыха. Сыктывкарцы просят доработать изменения в генплан города

«Где озеленение? Зачем многоэтажки на Тентюковской? Нужно ли продлевать Первомайскую улицу до Орбиты? И, вообще, почему положения генплана никогда не реализуются?» - говорили люди (подробности).