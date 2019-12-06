Светлана Колосова о выборах ректора в СГУ: «Когда колхозники приходят руководить будущим опорного вуза, он обречен стать колхозом»

Сейчас в СГУ имени Питирима Сорокина выбирают нового ректора. Преподаватель Светлана Колосова ранее выдвигалась на этот пост, но её уволили за якобы «неоднократное неисполнение служебных обязанностей». Она посчитала, что её уволили за желание участвовать в выборах главы вуза, и пошла в суд. 21 ноября Сыктывкарский городской суд и представитель университета признали её претензиями обоснованными. Преподавателя восстановили на должности заведующей кафедрой общей и педагогической психологии. Теперь Светлана Колосова наблюдает за выборами со стороны, и ей есть, что сказать.

Министерство науки и высшего образования России аттестовала для участия в выборах трех человек: и.о. ректора Ольгу Сотникову, первого проректора вуза Эмина Ягубова и проректора по экономическим и социальным вопросам Павла Васильева. Не прошли аттестацию четыре человека: профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Рита Тория, руководитель департамента научной и проектно-инновационной деятельности сыктывкарского вуза Владимир Миронов, профессор кафедры государственного и муниципального управления Коми республиканской академии госслужбы Анна Гагиева и безработный Александр Сычев. Вчера программы трех аттестованных участников выборов появились на сайте университета. У Светланы Колосовой они вызвали недоумение.

«Уделение особого внимания учащимся, состоящим на диспансерном учете при необходимости работы по их оздоровлению». Это что, программа руководителя опорного вуза? Это обязанности ректора! Они давно прописаны Министерством науки и высшего образования, — процитировала Светлана Колосова пункт из программы одного из кандидатов.

Все программы частично пересекаются в формулировках: в них есть пункты о развитии «soft skills» и предпринимательских навыков у студентов, о совершенствовании материально-технической базы, о внедрении дистанционного обучения. Вероятно, сходство можно объяснить ориентацией кандидатов на видение вуза будущего.

Эти программы похожи на перечни должностных обязанностей, за которые кандидаты уже получают деньги, заметила Светлана Колосова.

Но в программах есть также немало оригинальных идей. Так, и.о. ректора Ольга Сотникова согласно одному из положений программы хочет найти деньги на ремонт помещений в здании на улице Морозова, 25. Там и.о. ректора хочет организовать детский сад. Таким образом она планирует приобщить вуз к участию в региональной программе «Содействие занятости женщин» и «создать условия дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Когда колхозники приходят руководить будущим опорного вуза, то он обречен стать колхозом. Начнется разрушение экономической и кадровой политики, подытожила заведующая кафедрой после знакомства со всеми программами.

Когда выберут нового ректора вуза, пока неизвестно. Дату определят после решения Министерства науки и высшего образования в России.

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