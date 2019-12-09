Реконструкцию Республиканского стадиона заморозили из-за жалобы компании

Аукцион на проведение работ по первому этапу реконструкции Республиканского стадиона приостановили на неопределенный срок. Причиной стала жалоба ООО «Архимед Плюс» в антимонопольную службу региона.

Аукцион должен был состояться 5 декабря, но его приостановили после подачи жалобы в УФАС. Сегодня её рассмотрят.

Напомним, что стоимость работ первого этапа составляет почти 3 миллиарда рублей. В перечень работ входит реконструкция западной, южной, северной трибун и тренировочного поля, устройство спортивной арены и наземных стоянок, строительство контрольно-пропускного пункта, устройство наземных стоянок для автомобилей и автобусов. Второй этап работ обойдется бюджету в 409 миллионов рублей.

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