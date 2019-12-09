2019-12-09T14:23:01+03:00
Общество

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требует больше 2 млн рублей за перевозку в автозаках

Он провел в них 1600 часов
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото vk.comФото vk.com
Изменить размер текста:

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак подал в суд на МВД, Минфин и Генпрокуратуру за 1600 часов, которые он провел в «пыточных» автозаках. Моральный ущерб он оценивает в 15 млн рублей, пишут «Ведомости».

Защита фигуранта заявила огромную сумму, однако просит выплаты только ее части - 2,25 миллиона рублей. Кроме того, защита подала иск в ЕСПЧ. Если российский суд согласится с требованиями истца, жалоба в европейский суд будет отозвана.

Напомним, что 10 июня суд приговорил экс-начальника управления информации администрации Главы Коми Павел Марущак к 5,8 годам колонии. Однако срок его заключения закончился 28 июня. Дело в том, что Марущак провел в знаменитом следственном изоляторе «Матросская тишина» 3 года и 8 месяцев, а в один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Надо отметить, что в СИЗО Павел Марущак не скучал, в частности, он писал книгу о своем опыте заключенного - «Как выжить в российском СИЗО».

Павла Марущака обвиняли в получении взятки от совладельцев строительной компании «Деловой альянс». По версии следствия, чиновник получил 2 млн руб. от застройщиков за содействие в получении возможности заниматься застройкой территории бывшего ботанического сада. По информации БНК, суд посчитал, что имело место особо крупное мошенничество, а не взятка, поскольку чиновник не обладал ресурсами, чтобы оказать обещанную помощь строителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант по «делу Гайзера» Павел Марущак вышел на свободу

Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь
На переправе в Алешино запретили ездить на автомобилях
В Сыктывкаре машина провалилась под лед: один человек в больнице
В Сыктывкаре поставят памятник фронтовикам
В Корткеросском районе завели дело из-за незаконной свалки
У воркутинца мошенники украли 77 500 рублей
На пожаре в Воркуте спасли 13 человек
Сыктывкарец отсудил 413 тысяч рублей за ДТП
Пенсионер из Коми выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей
В магазинах Сосногорска начали продавать овощи из местных теплиц
4-летнюю девочку госпитализировали в Сыктывкаре после удара током от гирлянды
Самую большую зарплату в Коми предложили руководителю службы по охране труда
Много снега и гололед: прогноз на декабрь в Коми
В 13 муниципалитетах Коми объявили карантин
20-летняя жительница Усинска погибла в Санкт-Петербурге
В Сыктывкаре иномарка врезалась в банк
Неделя контрастов: к концу недели тепло в Коми сменится морозами
Двух сыктывкарцев шантажировали фотографиями в интернете
На содержание сыктывкарских кладбищ потратят почти 11 миллионов
Сотрудники УГТУ просят освободить ректора из-под ареста
В Сыктывкаре Renault сбил на «зебре» девушку