Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требует больше 2 млн рублей за перевозку в автозаках

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак подал в суд на МВД, Минфин и Генпрокуратуру за 1600 часов, которые он провел в «пыточных» автозаках. Моральный ущерб он оценивает в 15 млн рублей, пишут «Ведомости».

Защита фигуранта заявила огромную сумму, однако просит выплаты только ее части - 2,25 миллиона рублей. Кроме того, защита подала иск в ЕСПЧ. Если российский суд согласится с требованиями истца, жалоба в европейский суд будет отозвана.

Напомним, что 10 июня суд приговорил экс-начальника управления информации администрации Главы Коми Павел Марущак к 5,8 годам колонии. Однако срок его заключения закончился 28 июня. Дело в том, что Марущак провел в знаменитом следственном изоляторе «Матросская тишина» 3 года и 8 месяцев, а в один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Надо отметить, что в СИЗО Павел Марущак не скучал, в частности, он писал книгу о своем опыте заключенного - «Как выжить в российском СИЗО».

Павла Марущака обвиняли в получении взятки от совладельцев строительной компании «Деловой альянс». По версии следствия, чиновник получил 2 млн руб. от застройщиков за содействие в получении возможности заниматься застройкой территории бывшего ботанического сада. По информации БНК, суд посчитал, что имело место особо крупное мошенничество, а не взятка, поскольку чиновник не обладал ресурсами, чтобы оказать обещанную помощь строителям.

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Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте» (подробности).